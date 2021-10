Visiblement, le tournage de Spirited, une comédie musicale produite par Apple TV+ avec Will Ferrell, Ryan Reynolds et Octavia Spencer en vedettes, n’a pas été de tout repos. L’acteur canadien Ryan Reynolds, qui a dû chanter et danser pour son rôle, ressort de l’expérience totalement lessivé, d’autant que l’année a été plutôt chargée pour l’interprète de Deadpool (rien qu’en 2021, Reynolds a tourné dans les films Free Guy, Hitman & Bodyguard 2, Red Notice et donc aussi Spirited). « Je ne suis pas sûr que j’aurais été prêt à accepter un tel challenge il y a trois ans » confesse l’acteur, qui précise dans la foulée vouloir se mettre au vert quelques temps : « C’est le moment parfait pour prendre un petit congé sabbatique du cinéma. Cette bande de créateurs et d’artistes outrageusement doués vont me manquer chaque seconde ».

Ryan Reynolds et Will Ferrell se sont visiblement bien amusés durant le tournage de Spirited

L’annonce du congé de l’acteur faisant les gros titres depuis ce matin, la comédie musicale d’Apple TV+ bénéficie donc indirectement d’un gros coup de pub indirect. Spirited s’inspire d’Un chant de Noël, une oeuvre de Charles Dickens. La comédie musicale devrait être diffusée dans le service Apple TV+ d’ici la fin de l’année.