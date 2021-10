Le site 9to5Mac affirme qu’Apple est sur le point de commercialiser les Beats Fit Pro, des intras ANC équipés de la puce H1 (pour l’appairage), du Bluetooth Class 1, d’un accéléromètre et dotés d’une fonction d’écoute « Transparence » (qui permet de mieux entendre les sons environnants). L’autonomie de ces intras serait de 6 heures (avec ANC) ou de 7 heures avec le mode Adaptative EQ activé.

Le boitier serait un peu plus imposant que celui des autres modèles d’intras Beats, un embonpoint qui permettrait d’augmenter l’autonomie globale du Beats Fit Pro entre 27 et 30 heures. Le site publie des rendus 3D au plus proche des informations récupérées, des rendus qui renseignent aussi sur la nouvelle gamme de coloris (Noir, Blanc, gris et violet). Notre confrère croit enfin savoir qu’Apple aurait fait des efforts pour rendre ce modèle plus attrayant pour les utilisateurs de smartphones Android, avec notamment un appairage plus rapide et de fonctions supplémentaires sur l’app Beats (Android).

Apple aurait prévu de commercialiser les Beats Fit Pro à partir du 1er novembre prochain.