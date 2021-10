Microsoft annonce que plus d’une centaine de titres de son offre Xbox Game Pass (et sur Xcloud donc) peuvent désormais être joués directement sur l’écran du smartphone, sans manettes externes. 13 jeux « touch compatibles » ont été rajoutés aujourd’hui dans le service, ce qui permet donc de franchir la barre des 100 titres vraiment jouables sur smartphone sans contrôleurs. Rappelons qu’Xcloud est disponible avec l’abonnement du Xbox Game Pass Ultimate facturé à 13 euros/mois. Contrairement à Apple Arcade (qui nécessite de télécharger le jeu sur son mobile), Xcloud propose des titres jouables uniquement en streaming sur son iPhone/iPad. Avec une connexion solide, le plaisir de jouer est bien là.

Les 13 jeux « touch compatibles » qui ont été rajoutés à la liste sont les suivants :

Art of Rally

Boyfriend Dungeon

Crown Trick

Curse of the Dead Gods

Gears Tactics

Lethal League Blaze

Signs of the Sojourner

The Ascent

Train Sim World 2

Yakuza 0

Yakuza 6: The Song of Life

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2