Apple vient de lâcher le premier trailer de la saison 2 de Snoopy dans l’Espace, une série d’animation pour les tous petits qui sera disponible dans le courant du mois de novembre. On notera que la première saison avait été nominée (par deux fois) aux Daytime Emmy Award, une cérémonie qui récompense les programmes familiaux et pour la jeunesse. Cette fois, Snoopy et sa bande vont partir en quête d’une vie extra-terrestre :« Snoopy et ses amis donnent vie aux recherches actuelles les plus passionnantes de la NASA, de la recherche de traces de glace et d’anciens fossiles sur Mars, au forage dans les océans cachés à l’intérieur des lunes lointaines, et même à la recherche d’exoplanètes bien au-delà de notre propre système solaire ».

Comme on peut donc le voir, le contenu de la série sera scientifiquement « sourcé », et l’on ne risque pas de voir Snoopy serrer la pince à un petit homme vert. La saison 2 de Snoopy dans l’Espace sera diffusée (dans son intégralité) sur Apple TV+ le 12 novembre prochain.