Les « complétionnistes » et ceux qui aiment les gros challenges, passez immédiatement votre chemin. Townscaper (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad) est un jeu pour les contemplatifs, les patients, et aussi ceux qui aiment passer leurs petits bouts de temps libre en créant de jolies choses. Townscaper est un jeu de construction de ville dans lequel vous ne verrez pas l’ombre d’un menu ou sous menu à la façon d’un Sim City. Ici, tout est intuitif : il suffit de poser le doigt sur la carte et hop, un pont apparait, un tap juste à côté, le pont devient une placette ; un tap un peu au dessus, une maison apparait. Magique !



On peut tout de même choisir la couleur des bâtiments et il existe encore quelques petites astuces pour peaufiner son oeuvre de grand bâtisseur. Le style graphique est adorable, et l’on se prend très vite au jeu de créer en quelques minutes des cités toutes colorées, qui ont souvent le charme de certains petits villages italiens ou français. Il est ainsi possible de créer très rapidement une cité forteresse, une mini-Venise, voire de se lancer dans des projets architecturaux un peu plus expérimentaux. Mais le vrai plaisir, c’est d’y aller sans intentions préconçues, et de voir ce que le « hasard » ou plutôt l’algorithme, a eu la bonne idée d’afficher. Une merveille.