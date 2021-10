Apple annonce que les Tech Talks sont de retour avec une session pour 2021 qui aura lieu du 25 octobre au 17 décembre. Il s’agit d’un événement qui a pour vocation de mieux renseigner les développeurs et ainsi les aider pour le développement de leurs applications. Il y en a déjà eu dans le passé.

Apple annonce ses Tech Talks 2021

Apple explique que les développeurs peuvent profiter des sessions pour se plonger dans le contenu technique, obtenir des réponses à leurs questions et solliciter des rencontres individuelles pour obtenir des conseils. Les sessions se tiendront en ligne depuis les sites Apple du monde entier, dans plusieurs fuseaux horaires, notamment Bangalore (Inde), Cupertino (États-Unis), Londres (Angleterre), Mexico (Mexique), São Paulo (Brésil), Séoul (Corée du Sud), Shanghai (Chine), Singapour, Sydney (Australie), Tel-Aviv (Israël) et Tokyo (Japon).

« Chaque jour, les développeurs du monde entier créent des applications et des jeux incroyables pour nos plateformes, et notre objectif est de leur fournir toutes les ressources possibles pour faciliter leur travail et lui donner plus d’impact », déclare Susan Prescott, vice-présidente des relations mondiales avec les développeurs d’Apple. « Notre équipe est impatiente d’entrer en contact avec encore plus de développeurs à travers le monde afin de mieux soutenir le travail important de cette communauté incroyablement appréciée, et d’écouter et d’apprendre d’eux ».

Des sessions en direct permettront aux développeurs d’apprendre les meilleurs techniques pour intégrer les dernières technologies dans leurs applications. Il y aura aussi des rendez-vous de 30 minutes avec des ingénieurs d’Apple pour mieux se spécialiser en code ou en design. Il y aura au total plus de 100 sessions en ligne en direct et 1 500 rendez-vous disponibles.