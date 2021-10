L’excellent jeu de course arcade Horizon Chase (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) a droit aujourd’hui à ce qui est sans doute sa plus grosse mise à jour. L’extension Senna Forever permet de piloter des F1 (6 voitures supplémentaires dont bien sûr la célèbre McLaren rouge et blanche d’Ayrton), de participer à des courses de F1 sur les circuits emblématiques de la discipline (15 circuits supplémentaires) mais aussi, et surtout, de conduire en vue à la première personne, ce qui apporte de sacrés sensations de vitesse !



Il est aussi possible de choisir sa stratégie de course, son écurie (18 teams à débloquer dans le mode Championship), et de glaner des trophées spécifiques en réalisant des objectifs parfois basés sur les nombreux records de Senna. Enfin, 5 nouveaux chapitres sont disponibles dans le mode carrière ( soit plus de 40 courses) et 34 voitures sont jouables dans le mode Championship. Malheureusement, la version iOS et Android du jeu n’a toujours pas droit au jeu à 4 en local, ce qui est franchement toujours aussi dommage…