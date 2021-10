Apple propose une nouvelle vidéo qui vanter la qualité vidéo de l’iPhone 13 Pro. Le fabricant veut montrer que son téléphone s’en sort très bien pour tous les types de contenus, avec la qualité à l’arrivée.

Une vidéo promo pour l’iPhone 13 Pro

Apple a commandé une expérience au photographe Dong Hoon Jun et au plasticien James Thorton pour un court-métrage de science-fiction. La vidéo intitulée « Movie Magic » montre qu’avec l’iPhone 13 Pro, les utilisateurs peuvent réaliser « des effets spéciaux pratiques qui ressemblent à ceux des films ».

La vidéo est divisée en six morceaux : Intro, Hyperspeed, Outer Space, Cloudscape, Anti-Gravity, et Pepper’s Ghost. Dans chaque section, Dong Hoon Jun et James Thorton expliquent comment ils tournent une scène et comment faire en sorte que même un court-métrage de science-fiction ait l’air réel sans effets spéciaux.

La vidéo dure un peu moins de quatre minutes et fait partie de ce qu’Apple appelle des expériences. Il faut comprendre par là qu’il s’agit de vidéos qui sortent de l’ordinaire et qui ne sont pas des publicités ni des présentations de produits. On est davantage sur des coulisses et sur comment fonctionne tel ou tel élément en lien direct avec les capteurs photo et vidéo des iPhone qui sont récemment sortis.