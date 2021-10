On ne présente plus GRID Autosport, une simulation automobile qui est encore aujourd’hui la référence sur mobile. GRID Autosport Custom Edition (Lien App Store -Gratuit – iPhone/iPad), c’est exactement la même chose, mais… en kit. Pour le dire plus clairement, on retrouve la même jouabilité, la même fidélité dans les sensations de conduite et le même niveau de réalisation (c’est à dire très élevé pour ceux qui ont un iPhone pas trop ancien), mais la quasi totalité du contenu doit être acheté avec des packs in-app.



Ainsi, le pack tourisme coûte 2,99 euros, le pack Endurance 2,99 euros aussi, le Sprint 1,99 euros et il y a même un pack bonus pour ceux qui ont acheté tous les packs ! Heureusement, il reste aussi la possibilité d’acheter en une fois l’intégralité du jeu contre un paiement de 9,99 euros. Un jeu à la carte en quelque sorte, toujours aussi bon, et que les plus hésitants peuvent donc désormais tester sans bourse délier.