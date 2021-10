Sorti en 2018 au Japon sur les plateformes mobiles (et auparavant sur Nintendo 3DS), le très chronophage Fantasy Life Online du célèbre studio Level-5 s’annonce donc dans le reste du monde. Le portage du jeu hors du Japon est assuré par le studio Boltrend Games. Ce MMORPG multi-genres (un peu de pêche, de recettes, de combats, de craft, de micro-gestion de bâtiments, de customisation, d’exploration, etc.) affiche des graphismes plus proches de ceux d’un Pokémon que d’un World of Warcraft, un choix de DA qui a déjà séduit des millions de joueurs au Japon et qui devrait logiquement faire un carton au delà.



On notera qu’une beta fermée du jeu se tiendra du 28 octobre au 5 novembre au Canada, en Malaisie, en Finlande, et en Australie. Selon toute logique, la sortie du jeu en global release devrait suivre quelques semaines plus tard (d’ici la fin de l’année ou début 2022 donc).