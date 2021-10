Que diriez-vous d’une pépite indé pas chère et vraiment merveilleuse pour démarrer cette semaine ? Pinstripe (Lien App Store – 1,99 euros – iPhone/iPad) ne coûte même pas le prix de deux baguettes de pain, et pourtant ce titre du studio Atmos Game est un véritable bijou qui nous rappelle énormément des chefs d’oeuvre comme Limbo ou Inside. La superbe DA (très « Burtonienne »), la BO envoutante ainsi que le gameplay immédiatement accessible nous permettent de comprendre pourquoi ce faux « petit jeu » à été nominé dans autant de festivals indépendants et a récolté un 5/5 enthousiaste du prestigieux Time.



Pinstripe, c’est aussi une histoire sombre et un peu triste (forcément). Le joueur dirige « Teddy, un ex-ministre éloigné obligé de s’aventurer dans une nature sauvage enneigée à la recherche de sa fille de trois ans Bo et de son kidnappeur ». Quant à Pinstripe, il s’agit du nom du grand méchant du jeu…