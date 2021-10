Le M1 Max montre à nouveau ses muscles de silicium. Andy Somerfield, chef développeur sur l’application de retouche Affinity Photo, a constaté que les performances du MacBook Pro équipé d’un M1 Max étaient supérieures à celles d’une machine équipée d’une Radeon Pro W6900X, sachant que le TDP de la Radeon est de 300W, soit 4 fois le TDP du M1 Max. Pour rappel, une Radeon Pro W6900X est facturée aux alentours des 7000 euros.

The #M1Max is the fastest GPU we have ever measured in the @affinitybyserif Photo benchmark. It outperforms the W6900X – a $6000, 300W desktop part – because it has immense compute performance, immense on-chip bandwidth and immediate transfer of data on and off the GPU (UMA). pic.twitter.com/iPg3L56y2u

