Le studio Megapop vient de dévoiler le premier trailer de Rob Riches, un jeu d’aventure-puzzle en bonne vieille 3D isométrique (ce qui ne nous rajeunit pas !). Dans Rob riches, le joueur dirige un aventurier dont la principale activité consiste à piller les trésors de temples anciens. Le gameplay est un jeu de puzzle et de positionnement qui nécessitera de faire un peu marcher ses neurones. Entre les pièges, les boutons pressoir, les blocs à pousser ou à tirer, les trésors de Rob Riches ne s’offriront pas facilement.



La réalisation générale est d’un bon niveau pour le genre tandis que le look mignon du héros tranche avec le cynisme de son activité supposée (pilleur de temples tout de même). Rob Riches devrait proposer une bonne durée de vie, avec plus de 100 niveaux répartis sur trois temples Egyptien, Viking et Maya. Le jeu sera disponible dans l’App Store le 16 novembre prochain.