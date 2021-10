Après Pokémon Go et Harry Potter, Niantic s’apprête à nous livrer sa version AR des Pikmin, ces petits êtres étranges et écolos qui sont devenus très populaires sur les plateformes de Nintendo. Pikmin Bloom reprend certains des « codes » des jeux AR de Niantic, à savoir la nécessité d’aller crapahuter en ville ou dans la campagne, mais l’objectif n’est plus ici de trouver d’autres bestioles ou des items affichés en AR mais de… compter les pas. Les distances parcourues permettront ainsi de débloquer des graines de Pikmin, et de retour chez soi, il sera toujours possible de faire pousser et éclore ses Pikmin puis de s’en occuper avec des mini-activités de type Tamagotchi. Une autre session de jeu permettra enfin d’afficher tout ce petit monde en AR, sur la table du salon par exemple.

Cela s’annonce plutôt mignon certes, mais au vu de ce qui nous est montré, plutôt orienté aussi vers les jeunes enfants que vers les adultes (et pourtant j’adore les Pikmin). Du reste, ce game design franchement enfantin nous est confirmé dans les premières vidéos de gameplay (le jeu est déjà disponible sur l’App Store de Singapour et en Australie). Pikmin Bloom devrait débarquer incessamment sous peu dans l’App Store.