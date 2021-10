Stranger Things: Puzzle Tales (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) ne va pas révolutionner grand chose dans le petit monde du jeu mobile, mais ce qu’il fait, il le fait vraiment bien. Ce match 3-RPG (les alignements de gemmes permettent de porter des coups à l’ennemi) met en scène les personnages de la célèbre série Netflix Stranger Things. On retrouve donc Eleven, Jim Hopper, Lucas Sinclair, Dustin Henderson et tout le reste de la bande en lutte avec les monstres du Monde à l’Envers, dont l’impitoyable Demogorgon. Chaque personnage est lié à une couleur ou un type de gemme, ce qui permet de débloquer des coups spéciaux (lorsque l’on aligne plus de 3 gemmes par exemple). Bref, du grand classique pour le genre.



Le bonus ici, c’est bien entendu le « lore », mais aussi l’habillage graphique façon comics ou bien encore l’aspect narratif (car oui, il y a même une histoire, calquée sur le scénario de la saison 3). Bref, du tout bon pour les amateurs de snack-game bien fichu, même s’il faudra ne pas être rebuté par les mécaniques free-to-play omniprésentes.