Fire TV Omni et Series 4, les deux gammes des téléviseurs d’Amazon, s’apprêtent à supporter AirPlay 2 et HomeKit d’Apple. Une mise à jour est prévue avec cette prise en charge.

The Verge rapporte que le support d’AirPlay 2 et de HomeKit sur les téléviseurs d’Amazon arrive « bientôt », mais il n’y a pas une date de sortie précise pour l’instant. Pour le coup, Amazon connaît déjà les technologies d’Apple puisque le commerçant les a intégrées dans les téléviseurs de Toshiba et Insignia qui tournent sous Fire TV, son système d’exploitation. Et étonnamment, Amazon ne les propose toujours pas sur ses autres produits de la gamme Fire.

AirPlay 2 permettra aux utilisateurs de lire facilement le contenu d’un iPhone, iPad ou Mac sur un téléviseur Amazon, tandis que l’intégration de HomeKit permettra de contrôler certaines fonctions du téléviseur depuis l’application Maison ou avec Siri.

Les deux gammes de téléviseurs sortent aujourd’hui aux États-Unis (pas encore de date pour l’Europe). Les modèles Omni sont le haut de gamme supportant la 4K, avec des dalles de 43, 50, 55, 65 et 75 pouces. On retrouve le support du HDR10 et HLG. Les modèles de 65 et 75 pouces ont également le droit au Dolby Vision. Amazon évoque par ailleurs le support du Dolby Digital Plus pour la partie sonore. Concernant les Series 4, Amazon indique qu’il y a les dalles de 43, 50 et 55 pouces avec là encore la 4K. Le HDR10 est présent, tout comme le HLG. Le Dolby Vision est toutefois absent sur cette gamme. Toutes les caractéristiques et prix sont à retrouver sur cet article.