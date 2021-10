Final Fantasy VII The First Soldier a enfin une date de sortie. Ce battle royale situé dans le lore de FF VII opposera jusqu’à 75 joueurs sur une même map ! Square fait le pitch sur la page de description du jeu de l’App Store : « Rejoignez les rangs de l’unité d’élite de la Shinra dans ce Battle Royale imprégné d’éléments RPG de la série FINAL FANTASY.Choisissez un style de combat, tel que Guerrier ou Sorcier et éliminez les autres candidats par tous les moyens nécessaires ! Armes à feu, épées, magie… Tous les coups sont permis ! Éliminez des monstres pour gagner des points d’expérience et des gils; invoquez des personnages mythiques tels que Ifrit pour vous seconder; montez à dos de chocobos pour vous déplacer plus facilement sur le champ de bataille. »



Bonne nouvelle donc pour les très nombreux fans du jeu culte, Final Fantasy VII The First Soldier a enfin une date de sortie, fixée au 30 novembre. Le jeu peut aussi être précommandé sur l’App Store, à cette adresse.