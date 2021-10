Il y a du changement dans l’App Store. Depuis hier, les développeurs peuvent rajouter sur les fiche de l’app des informations pour la promotion des évènements en lien avec l’app (tournois, premières de films, transmission sportive en direct, etc.). Peu d’apps profitent encore de ces modifications (on peut noter Candy Crush Saga, la réactivité de King étant légendaire). Les utilisateurs peuvent également définir des rappels de calendrier pour participer à des événements futurs via un bouton d’alarme intégré à l’app. Une nouvelle section de l’App Store renseigne aussi sur les évènements à venir, comme ce qui existe déjà dans l’Oculus Store par exemple (et qui est très efficace).

On y trouve par exemple quelques détails sur le mode survival » Undead Siege » de Call of Duty: Mobile, un mode qui est sorti à l’occasion d’Halloween, ou bien encore des évènements à venir pour Clash Royale, Genshin Impact ou bien encore Rise of Kingdoms. Les apps de SVoD ne sont pas oubliées, avec les sorties à venir pour les apps Disney+, Hulu, Paramount+, HBO Max ou bien encore ESPN. L’affichage des évènements dans l’App Store avait été annoncé lors de la keynote de la WWDC 2021.