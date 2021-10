A la fin du Q3 2020, Apple comptabilisait 585 millions d’abonnements payants à ses services. Un an plus tard donc, Apple vient de publier le chiffre stratosphérique de 745 millions d’abonnements payants à Apple TV+, iCloud, Apple Arcade, Fitness+, Apple Care+, Apple Music, ou bien encore les services regroupés sous Apple One. Mieux encore, sur le trimestre écoulé, chacun des services Apple a établi de nouveaux records de chiffre d’affaires. La base installée serait au plus haut, mais Apple ne donne pas les chiffres ici (une même personne peut-être abonnée à plusieurs services).

Lors de sa conférence de résultats, Apple a publié un CA de 18,27 milliards de dollars pour ses services, soit une croissance de 25% sur un an. Il est bien entendu toujours possible de pinailler en notant le relativement faible nombre d’abonnés sur plusieurs services pris à part (20 millions pour Apple TV+ ou quelques millions à peine pour Apple Arcade, chiffres non officiels), mais au final, Apple est bien devenu un géant des services par abonnement.