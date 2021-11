Finch débarquera en fin de semaine sur Apple TV+. Ce film de science-fiction avec Tom Hanks en vedette raconte les aventures du solitaire Finch (Hanks), de son chien Goodyear et du robot Jeff, un android que Finch a fabriqué de ses mains. Ce trio improbable va tenter dans un monde ravagé par le réchauffement climatique : la température étouffante et des phénomènes météorologiques d’une rare violences ont détruit une grande partie de l’humanité. Une featurette nous permet de voir quelques séquences inédites du film et de retrouver Tom Hanks parlant avec un enthousiasme mesuré sur son rôle et le film en lui-même. L’acteur estime ainsi que le film est « optimiste » et « plein d’espoir » ce qui nous laisse un poil dubitatif. Pour le reste, Hanks fait la description de son rôle, soit celui d’un ingénieur de Minneapolis qui tente de trouver un sens à la vie avec ses deux compagnons d’infortune.



D’une façon générale, les premiers trailers de Finch ne nous ont pas emballé (on craint le débordement de bons sentiments à la limite du « niais »), mais une chose et une seule nous laisse une raison d’y croire encore : Finch a en effet été réalisé par Miguel Sapochnik, à qui l’on doit quelques uns des plus beaux épisodes de la série Game of Thrones. Finch sera disponible sur Apple TV+ le 5 novembre.