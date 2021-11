Le très bon jeu de flipper Zen Pinball Party s’enrichit d’une nouvelle table qui plaira sans doute aux plus jeunes… et à leurs parents. Snoopy Pinball reprend tous les éléments les plus emblématiques du comic strip Peanuts. On retrouve donc Snoopy perché sur sa niche rouge, son pote le piaf pas trop loin dans son nid et bien sûr Charlie Brown tout à gauche. Les graphismes en cel shading sont particulièrement réussis, et en fonction de vos scores et des bonus obtenus, le joueur pourra débloquer plein de petites animations sympatoches (l’une d’entre elles nous montre Snoopy en apesanteur avec son casque d’astronaute).



La fétichisation du Comic passe aussi par les objets : un bonus permet de frapper la balle avec une batte de base-ball, l’objectif étant bien sûr de toucher le gant). Bref, c’est adorable, et comme le jeu est sur Apple Arcade, c’est aussi… GRATUIT. Il aurait été dommageable qu’on ne vous informe pas d’un tel bonus. Zen Pinball Party est disponible dans Apple Arcade.