Apple TV+ est la recherche de contenus sportifs. Si l’on en croit le site Deadline (généralement très bien informé), les dirigeants du service de streaming d’Apple ont signé un deal avec la société de production Meadowlark Media, qui est dirigée par John Skipper et Dan Le Batard, soit respectivement l’ancien patron d’ESPN et le contributeur régulier des émissions « Outside the Lines » et « The Sports Reporters » diffusées sur la chaîne ESPN.

Selon les termes de ce deal, Apple se garderait un droit de « premier regard » aux prochains contenus créés par Meadowlark Media. En d’autres termes, les projets de la boite de production seront d’abord soumis à Apple, qui aura donc le droit de signer un accord d’exclusivité pour Apple TV+ ou bien de laisser le contenu « aux enchères » pour ses concurrents (Netflix, Amazon Prime Vidéo, des chaînes du câble US, etc.).