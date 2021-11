Il y a du changement au niveau des Apple Store, c’est désormais l’iPhone XR qui sera proposé en tant que téléphone de prêt pendant les réparations. Il remplace ainsi l’iPhone 8. La nouvelle politique sera progressivement en place dans plusieurs pays, comme l’annonce Apple dans un mémo relayé par MacRumors.

L’iPhone XR en tant que téléphone de prêt

Il arrive parfois que les techniciens des Apple Store ne puissent pas effectuer eux-mêmes la réparation. Si cette situation se présente, ils doivent envoyer le téléphone chez un sous-traitant d’Apple pour que la réparation se fasse sur place. En Europe, les iPhone partent chez Pegatron en République tchèque.

Le choix de proposer un iPhone XR à la place de l’iPhone 8 comme téléphone de prêt va être une bonne nouvelle pour les clients. Ils ont ainsi le droit à un modèle plus récent qui adopte au passage le nouveau format avec l’écran qui occupe presque toute la surface et Face ID à la place de Touch ID. On retrouve également la puce A12 qui se veut plus puissante que celle de l’iPhone 8.

Dans ses conditions, Apple indique que le client qui profite d’un iPhone de prêt pendant une réparation doit le rendre au plus tard 30 jours à compter de la date à laquelle Apple le notifie que son modèle d’origine est réparé et donc être prêt à être récupéré.