Il se sera fait attendre. Après être sorti sur toutes les plateformes disponibles (y compris Android), l’excellent puzzle-game Petal Crash arrive enfin sur nos iPhone (Lien App Store – 6,99 euros – iPhone/iPad), et dans une version premium qui plus est. Avec ses graphismes rétro-pixels charmants et son gameplay inspiré des jeux de pousse-blocs (mais en plus subtil), Petal Crash est un pur bijou, d’autant plus que l’ensemble est réhaussé par une trame narrative de bon aloi et un lore assez inspiré (des êtres de fantasy se battent pour la primauté du royaume de Florea). On note enfin la présence d’un mode versus jouable aussi en local.



Le studio GalaxyTrail « pitche » ainsi le gameplay de Petal Crash, un gameplay aussi facile à assimiler que dur à maitriser : » Poussez un bloc dans n’importe quelle direction, et il continuera jusqu’à ce qu’il heurte un mur ou un autre bloc. S’il touche un bloc de la même couleur, les blocs éclateront, faisant voler tous les autres blocs à côté d’eux ! Alignez-les parfaitement pour créer d’énormes réactions en chaîne, accumuler des points et enterrer vos adversaires dans les ordures ! »