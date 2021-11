La journée est un peu contrastée du côté du studio Niantic. Côté « chouette », le mignon Pikmin Bloom arrive dans l’App Store (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), et côté « bof », Harry Potter: Wizards Unite va bientôt quitter l’App Store deux ans seulement après son lancement. Ce titre AR d’apprenti sorcier n’a jamais trouvé son public, ce qui est tout de même une petite surprise : la franchise Harry Potter n’est pas immunisée contre l’échec ! Harry Potter: Wizards Unite sera retiré de l’App Store (et du Play Store) le 6 décembre prochain, et les serveurs s’arrêteront de tourner le 31 janvier 2022 (il sera donc impossible d’y jouer à partir de cette date).

Pas de pot pour Harry Potter : Wizards Unite. Le célèbre sorcier n’a pas suffi pour attirer les joueurs

Passons au plat du jour. Pikmin Bloom est un gros pari du studio américain. A l’instar de Pokémon Go, ce nouveau jeu AR s’appuie sur une franchise Nintendo. Ici, on est plutôt sur du gameplay en low, presqu’en tâche de fond. Le joueur devra en effet marcher (réellement) pour faire grandir les petits Pikmins (des bestioles colorées et écolos avec des oreilles d’elfes), marcher encore pour faire éclore les fleurs, et marcher toujours pour pour archiver ses souvenirs (sorte de carnet de voyage regroupant même les clichés réalisés sur le chemin).

7 types de Pikmin sont disponibles, chacun avec ses caractéristiques (certains Pikmin peuvent voler par exemple). Free-to-play oblige, le jeu proposera des défis journaliers et des quêtes (envoi de Pikmin en missions exploratoires par exemple). Est-ce que les joueurs vont « marcher » derrière la proposition de Niantic ? Bilan dans quelques semaines…