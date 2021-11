Le « mangeur de temps » est de retour. FarmVille 3 (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est LA simulation de ferme accessible à tous. Le terme de simulation est un peu galvaudé ici tant la prise en main est simple et rapide (on n’est clairement pas dans un ). Le joueur devra construire et aménager sa propriété, élever des bébés animaux, gérer la croissance de l’activité, et tout cela via un minimum de paramètres à gérer. Casual nous voilà !



De nouveaux animaux font leur apparition avec ce troisième opus : vaches holstein, cochons Yorkshire, chèvres Kalahari, moutons suffolk, lapins d’Amérique, cobs Gypsy, oies de combat de Steinbach, émeus, vaches tudanca, paons bleus, cochons Guinea, dindes Bourbon ou bien encore aras rouges, sans compter des espèces plus rares – oies d’Emden, vaches shorthorn, alpagas marron, lamas de feu, écureuils roux, chevaux Paint horse, etc. – ou carrément exotiques – ours bruns, ours polaires, kangourous roux et bruns, renards, fennecs, pandas roux, loups, tortues de Muhlenberg, émydes noires des marais, moufettes, gorfous dorés, tortues alligator et éléphants.

Les graphismes sont extrêmement « meugnons » à croquer, et l’aspect social très développé : il est ainsi possible de rejoindre une coop (composée des ferme de plusieurs joueurs), et de jouer en collaboration avec d’autres fermiers pour débloquer des bonus (animaux rares, objets spéciaux). Très recommandable malgré les mécaniques freemium un brin envahissantes.