Apple TV+ vient d’annoncer que la vie et la carrière de la star de NBA Earvin « Magic » Johnson seront le sujet principal d’une prochaine série documentaire. Le communiqué de presse d’Apple confirme que cette docu-série traitera bien d’un très large pan de la vie du joueur : « Ces docu-séries exploreront les réalisations remarquables et l’impact mondial de la vie de Johnson, à la fois sur et en dehors du terrain. De ses humbles débuts à Lansing, Michigan jusqu’aux cinq titres de champion de la NBA avec les Lakers de Los Angeles, il a aussi changé les débats autour du VIH et est devenu un activiste communautaire ainsi qu’un entrepreneur à succès. »

Apple TV+ mise gros sur le sport : quelques jours après la signature d’un deal avec l’ex-patron d’ESPN, le service annonce une docu-série sur la star de la NBA Magic Johnson

Ce documentaire en 4 parties dévoilera des enregistrements filmés inédits de Johnson, qu’il s’agisse d’interviews ou de ses multiples activités publiques ou privées. Petit rappel qui replace le génial passeur dans l’histoire de la NBA : Magic Johnson a gagné 9 fois la conférence ouest avec les Lakers, a remporté 5 bagues de champion, a été élu 3 fois MVP de la saison régulière et aussi 3 fois MVP des finales. Bref, un géant de sa discipline. Le documentaire Apple TV+ n’a pas encore de date de diffusion.