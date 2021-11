Le nouveau Tales of est de sortie, et c’est sur mobile que ça se passe. Tales of Luminaria (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un RPG en ligne au tour par tour assez classique en terme de gameplay, mais nettement plus ambitieux concernant la réalisation et la direction artistique. Bandai Namco ne s’y est pas trompé en rangeant son Tales of Luminaria dans la catégorie (créée pour l’occasion) des RPG-Anime. Les cinématiques (cut-scenes avec le moteur du jeu), les coups spéciaux spectaculaires et la DA en cel shading donnent parfois l’impression de jouer à un animé interactif.

Le jeu compte 21 personnages, chacun avec sa « story » et sa trame narrative. A noter que plusieurs de ces personnages sont inédits dans la saga Tales of. Le jeu alterne des éléments de jeu solo et multijoueurs (collaboration possible), mais il ne faut pas s’attendre à jouer à un « vrai » MMORPG. Quant au lore, le pitch devrait se suffire à lui-même : « Dans ce monde, la prospérité est construite par le « Mana » produit par la mystérieuse forme de vie géante « Primordial Beasts » qui transcende la connaissance humaine. La Fédération considère les bêtes primordiales comme sacrées et met l’accent sur la coexistence avec la nature, tandis que l’Empire dépend des bêtes primordiales comme source d’énergie pour développer leur technologie et leur civilisation. » Oui, c’est perché.