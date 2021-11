Petite pépite indé déjà disponible sur Steam, In My Shadow s’annonce enfin sur iOS et macOS. Le joueur dirige une jeune femme du nom de Bella, qui se débat avec ses souvenirs d’enfance et d’anciennes souffrances liées à sa famille. Pour combattre la dépression rampante, Bella joue avec les ombres afin d’ouvrir un chemin à l’enfant qu’elle fut jadis. Le gameplay consiste ici à bouger des éléments du décor afin de créer des ombres sur le mur, des ombres qui dessinent à leur tour un parcours pour l’enfant Bella. Superbe d’inventivité, ce gameplay fait aussi merveilleusement écho à la thématique globale du titre.

Telle Peter Pan, l’ombre de l’enfant Bella se fraye un chemin parmi les ombres des objets de chaque pièce. Inventif

In My Shadow sera disponible le 11 novembre prochain sur iOS et macOS au prix de 4,99 euros. Aucune version Android n’est pour l’instant prévue.