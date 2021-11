Apple va valider les applications de l'App Store pendant les fêtes de Noël

Contrairement aux années passées, Apple annonce qu’il validera les applications pendant les vacances de Noël. Le groupe prend normalement une pause à la toute fin du mois de décembre afin que ses employés puissent être en famille à l’occasion des fêtes. Mais la situation évolue cette année.

L’annonce d’Apple a été faite directement aux développeurs par le biais de son site :

Cette année, nous avons le plaisir de continuer à accepter les soumissions via l’App Store Connect pendant les prochaines vacances. Assurez-vous que vos applications sont à jour et prêtes pour la saison la plus chargée de l’App Store. En raison du volume élevé prévu, prévoyez d’envoyer les soumissions urgentes tôt. Veuillez noter que les examens d’applications peuvent prendre plus de temps du 24 au 28 novembre et du 23 au 27 décembre.