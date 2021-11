Que le temps passe vite… Apple est en France depuis 40 ans, et pour célébrer ses 4 décennies de présence, la firme de Cupertino a décidé d’ouvrir un studio de radio à Paris, « situé sur l’emblématique Avenue des Champs-Élysées ». Les animateurs de cette radio seront Mehdi Maïzi et T-Miss, mais d’autres artistes pourront bientôt présenter leur propre émission. Pour les 40 ans d’Apple en France, Tim Cook s’est bien entendu fendu d’un petit mot : « La France occupe une place particulière dans mon cœur. Chaque fois que je m’y rends, je suis inspiré par cette communauté d’artistes et de développeurs, accueillante, dynamique et profondément créative. Je suis ravi de célébrer les 40 ans d’Apple en France avec nos équipes locales et les clients et communautés qu’elles servent ».

Steve Jobs sur la scène de l’Apple Expo à Paris, en 1998

Apple énumère au passage quelques chiffres concernant l’hexagone : « Aujourd’hui l’entreprise compte 2 700 salariés dans le pays et 20 Apple Store, le plus grand réseau en Europe continentale. A cela s’ajoute près de 500 fournisseurs locaux qui représentent l’excellence de l’innovation et du savoir-faire français ». La firme de Cupertino rappelle aussi ses liens avec les développeurs iOS français (Yuka), les 250 000 emplois directs et indirects, ainsi que sa collaboration avec Station F, « le plus grand campus de start-up au monde ».

Apple en France, ce sont aussi des moments clefs que le géant américain rappelle par le biais de quelques clichés, comme celui de Steve Jobs à l’Apple Expo de 1998. Tous les détails sur cette page.