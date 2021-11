Toujours en fragilité financière, Wikipédia survit depuis plusieurs années grâce aux dons des internautes. Jusqu’ici, la page dédiée à ces versements ne prenait pas en compte Apple Pay, et ce malgré les suppliques de nombreux Apple users. La dernière mise à jour de cette page propose donc ENFIN le versement de dons via Apple Pay afin de soutenir le site (aux côtés du paiement par carte bancaire et par PayPal).

After years of me requesting, @Wikipedia has added Apple Pay support! pic.twitter.com/eOKstet9Gq — Nikolaj Hansen-Turton (@nikolajht) November 9, 2021

En toute transparence, Wikipédia précise l’utilisation qui est faite de ces dons : « La part la plus importante (41 % en 2013-2014) va à l’ingénierie et au développement du logiciel MediaWiki qui fait fonctionner Wikipédia. Le second poste (17 % sur la même période) sert à accorder des bourses à des projets, tel que l’achat de matériel photographique ou la mise en place de formations pour de nouveaux contributeurs. Les contributeurs de Wikipédia ne sont pas rémunérés. »