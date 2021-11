Déjà largement adoubé sur consoles et PC, le Roguelike Sparklite s’aventure enfin sur nos iPhone (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad). Le jeu du studio Playdigious réunit tous les ingrédients d’une référence du genre : une DA rétro-pixel extrêmement maitrisée (et mignonne comme tout), un univers cohérent et enchanteur (les contrées de Geodia) et un gameplay diversifié et addictif (exploration, puzzle, récolte de Sparklite, combats, etc.), sans oublier un très bel OST signé Dale North (Wizard of Legend). Pour parachever le tableau, les combats de boss sont épiques et bien durailles.



Le jeu raconte une histoire simple mais efficace, celle d’un héros (plusieurs choix de physionomie ou de genre disponibles) qui va tout faire pout vaincre les titans de l’industrie minière grâce à la puissance d’un minerai aux propriétés magiques, le Sparklite. Avec ses nombreux atouts, Sparklite est sans conteste un bon prétendant à notre top 10 des meilleurs jeux iPhone de l’année 2021.