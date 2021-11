The Shrink Next Door, série de comédie dramatique réalisée par Michael Showalter, débarque dès demain 12 novembre sur Apple TV+. Kathryn Hahn. Basée sur le podcast Wondery (tiré lui-même d’une histoire vraie), cette série au ton doux amer raconte l’étrange relation entre Martin « Marty » Markowitz (Will Ferrell) et son thérapeute, le Dr. Isaac « Ike » Herschkopf (Paul Rudd). Ike commence lentement à s’insérer dans la vie de Marty, et parvient même à se faire nommer président de l’entreprise familiale ! Sous couvert de comédie, The Shrink Next Door décrit une relation médecin-patient qui devient dysfonctionnelle à force de manipulation. L’actrice Kathryn Hahn interprète Phyllis, la sœur de Marty, et son dernier rempart contre les tentatives de manipulation du thérapeute.

Le dernier trailer diffusé par Apple décrit plus précisément la trame dramatique de la série, une mise au point sans doute nécessaire. Jusqu’ici, les trailers diffusés donnaient surtout l’impression que The Shrink Next Door était une pure comédie.