La pénurie de composants électroniques semble encore prendre de l’ampleur en cette fin d’année 2021. Infineon, le plus gros fournisseur européen de composants pour Apple (et d’autres sociétés) a reconnu de très grosses difficultés pour augmenter la production afin de satisfaire la demande. Le CEO d’Infineon Reinhard Ploss (qui portait des AirPods lors de l’interview) a déclaré à la CNBC que la production « est loin d’atteindre le niveau de la demande ». « Les problèmes augmentent et s’accumulent au fil du temps. » a ajouté le dirigeant.

Reinhard Ploss, CEO d’Infineon

Infineon a rejoint la liste des fournisseurs d’Apple depuis 2021, mais la firme de Cupertino n’a jamais précise quel produit bénéficiait des composants du fournisseur allemand. Infineon fabrique une large gamme de semiconducteurs (microcontrôleurs, pilotes de LEDs, capteurs, circuits intégrés pour la gestion de l’alimentation), et plusieurs produits « pommés » pourraient être concernés par les difficultés de montée en charge.