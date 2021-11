Tor Myhren, actuel VP Marketing chez Apple, s’est exprimé sur la campagne Shot On iPhone lors de l’évènement Elevate: Out of Home organisé par Adweek. « Shot on iPhone part d’une idée ridiculement simple » a déclaré Myhren, « basée sur le comportement que nous observions avec les gens qui publiaient leurs photos et les « hachtagguaient » de différentes manières. »

Tor Myhren, VP Marketing d’Apple

Ce concept de « photos prises à l’iPhone » s’est parfaitement articulé avec l' »amour » d’Apple pour… les panneaux publicitaires ! « Cela brise toutes les règles de la culture numérique rapide, temporaire et fracturée d’aujourd’hui. C’est statique, cela ne bouge pas, c’est singulier – toute chose que n’est plus le marketing actuel ». Myhren a aussi rappelé que le marketing d’Apple s’était largement appuyé sur les panneaux d’affichage dans les années 90, notamment avec la célèbre campagne Think Different.

On notera que les campagnes Shot On iPhone intègrent depuis quelques années des vidéos et non plus seulement des photos.