Amazon annonce une nouvelle fonctionnalité pour son application Prime Video sur iOS, à savoir le partage d’extraits de films et de séries. Ce sera pratique pour les relayer sur les réseaux sociaux.

Une nouvelle fonction de partage sur Prime Video

Les utilisateurs pourront partager des extraits de 30 secondes au maximum, mais seulement pour certains contenus d’Amazon Prime Video. Ce sera au départ disponible avec la première saison de The Boys, The Wilds, Invincible et Fairfax. D’autres séries et films originaux d’Amazon prendront en charge ce système à l’avenir.

Pour créer un extrait vidéo, il suffit de lancer un programme et toucher le bouton « Partage un extrait » en bas à droite de l’écran. L’application va automatiquement sélectionner les 30 dernières secondes regardées par l’utilisateur. Mais il y aura de la personnalisation, avec la possibilité de choisir un autre moment du programme. Il sera également possible de prévisualiser l’extrait. Une fois que tout est prêt, il est possible de cliquer sur le bouton de partage pour relayer l’extrait sur Instagram, Facebook, Twitter, iMessage, Messenger et WhatsApp, afin d’en faire profiter un maximum de personne.

Amazon prévient que sa nouvelle fonctionnalité de partage d’extraits venant de Prime Video concerne d’abord les utilisateurs aux États-Unis avec un iPhone ou iPad. Le groupe ne dit rien pour l’instant concernant le support dans les autres pays ou sur Android.