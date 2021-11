Annoncé sur iOS en 2014 avant d’être mis sur la touche pour des raisons un brin obscures, Super Meat Boy Forever est finalement de nouveau annoncé sur nos précieux iPhone, avec une date de sortie encore à définir mais qui sera fixée en 2022 ! Il faut dire qu’ Edmund McMillen, le concepteur du titre, a longtemps tenu des propos très acerbes sur les jeux mobiles et l’iPhone en particulier, un point de vue assez radical sur la question qui a sans doute joué un grand rôle dans le report sine die de SMBF par son studio Team Meat. D’ailleurs, ce n’est pas le studio de McMillen qui s’est chargé de cette version mobile mais Thunderful Games. On est têtu ou on ne l’est pas…

Pour le reste, Super Meat Boy Forever (déjà dispo sur PC et Switch) est un platformer action hyper nerveux (et sanglant), largement basé sur le principe du die and retry. Ne reste plus qu’à voir comment Thunderful Games est parvenu à adapter ce gameplay exigeant aux écrans tactiles de nos iPhone…