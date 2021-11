Une star en chasse une autre. Julia Roberts, star internationalement reconnu depuis son rôle dans Pretty Woman, sera remplacée au pied levé par Jennifer Garner dans la série Apple TV+ The Last Thing He Told Me. Julia Roberts devait interpréter le rôle principal de la série, mais le calendrier serré de l’actrice était devenu incompatible avec les dates retenues pour le tournage.

Jennifer Garner et J.J Abrams coproduisent pour Apple TV+ la série My Glory Was I Had Such Friends

The Last Thing He Told Me est une adaptation de l’ouvrage éponyme de Laura Dave. Le livre traite de la relation particulière entre femme et sa belle fille au moment où le mari a mystérieusement disparu sans laisser de traces. Entre thriller et drame intimiste, The Last Thing He Told Me remplira une case quasi laissée vacante dans le catalogue Apple TV+ (exception faite de l’excellent Defendre Jacob).

A noter que Jennifer Garner coproduit aussi une série pour Apple TV+, My Glory Was I Had Such Friends, là encore basée sur un ouvrage (les mémoires d’Amy Silverstein).