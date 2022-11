Si vous recherchez un VPN performant à petit prix, c’est le moment idéal durant cette période de promos ! ?. Pour le BlackFriday, le service Ivacy propose une promotion incontournable pendant quelques jours à 1 euro par mois !

Ivacy, on vous en parlait il y a peu, et on vous en reparle aujourd’hui pour une raison très simple : ce VPN ultra complet, sécurisé et performant est proposé à 90% de réduction en cette période de BlackFriday et CyBerMonday. Oui, c’est une sacré réduc. Alors on récapitule pour les quelques retardataires du fond : grâce à un réseau de serveurs en peer to peer le VPN permet de contourner la quasi-totalité des limites géographiques de l’internet, comme par exemple l’impossibilité de s’abonner à un service de SVoD étranger si l’on est pas résident de ce pays. Avec le VPN, cette contrainte saute, et donc à vous l’accès au catalogue américain (ou japonais, ou allemand, etc.) de HBO Max, Netflix, Disney+, Apple TV+, et de bien d’autres services encore. Ivacy n’est pas seulement un VPN parmi d’autres, il est d’abord et surtout un VPN performant, complet, et surtout… très peu cher puisque l’abonnement revient à 1 euro par mois en ce moment !

Si vous vous lorgnez sur une série uniquement disponible dans le catalogue Netflix USA par exeple, pas de soucis, le VPN Ivacy assure le transfert géographique d’un simple clic de souris, sachant que le logiciel autorise la lecture depuis n’importe où sans mise en mémoire tampon ! L’interface ultra lisible est un autre point fort d’Ivacy : même un total débutant en VPN trouvera ses marques et saura comment « délocaliser » son surf internet.

Au niveau des perfomances et débits, il n’y a pas vraiment de soucis à se faire : Ivacy s’appuie sur plus de 3500 serveurs dans 100 pays (bande passante théoriquement illimitée !). Et bien sûr, Ivacy choisit pour vous le serveur le plus rapide proche de votre nœud de réseau. Le logiciel débloque aussi la mise en mémoire tampon infinie sur Netflix, ce qui vous permettra de profiter du stream sans ralentissements ou latence notables. Bien évidemment, d’autres plateformes profitent des perfs du VPN, dont Disney+, Amazon Prime, Hulu, etc.

Pour faire bonne mesure, n’oublions pas la technologie anti-piratage Split Tunneling ou bien encore l’application Kodi disponible sur tous les systèmes d’exploitation, de Windows à Mac OS en passant par iOS, iPadOS, tvOS, Android et même le stick Amazon Fire TV ! Vous avez encore besoin d’un argument béton pour vous décider ? Rappelons qu’Ivacy est proposé actuellement à 0,9 euro/mois (pour un abonnement de 54 euros sur 5 ans).

Cette même offre de 1 euro/mois (et seulement cette offre) s’accompagne d’un stockage dans le nuage entièrement crypté d’une capacité de 2 To. Pour les plus indécis, l’offre est garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours.

➡️ Profiter de l’offre Ivacy VPN

[Sponso]