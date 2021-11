Disney vient d’annoncer un nouveau jeu pour le service Apple Arcade. Disney Melee Mania sera à priori un MOBA en 3vs3 joueurs avec bien sûr des combattants issus des licences Disney et Pixar (12 champions) ! Chaque partie dure 5 minutes et plusieurs modes de jeu seront disponibles. Le jeu est développé par le studio Mighty Bear Games et sera disponible dans Apple Arcade au mois de décembre.



Apple s’est largement félicité de l’arrivée de ce nouveau titre Disney dans son service par abonnement : « Apple annonce que « Disney Melee Mania » de Mighty Bear Games rejoindra les plus de 200 jeux incroyablement amusants d’Apple Arcade, son service d’abonnement de jeux populaires. Les joueurs joindront leurs forces dans des équipes prêtes pour la bataille mettant en vedette les personnages emblématiques et préférés des fans de Disney et Pixar, qui s’affronteront dans une arène virtuelle éblouissante et encore jamais vue. De Wreck-It Ralph, Elsa et Mickey Mouse à Frozone, Moana et Buzz l’Éclair, chaque joueur choisira son héros holographique unique pour combattre dans des matchs 3v3, avec des amis et des ennemis, tandis qu’il rivalisent pour devenir les champions Disney ultimes ».