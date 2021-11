Vous aviez toujours rêvé de jouer à Super Mario 64 sur l’Apple TV ? C’est maintenant possible. Ckosmic, un utilisateur sur Reddit, a réussi à porter le célèbre jeu de Nintendo sur le boîtier multimédia d’Apple.

Ckosmic a pu porter Super Mario 64 sur l’Apple TV grâce à sm64 et sm64ex. Il explique :

Salut tout le monde. Il y a quelques mois, j’ai porté Super Mario 64 sur iOS (https://www.reddit.com/r/SM64PC/comments/q3nm9f/sm64_has_been_ported_to_ios/) et depuis, j’y ai apporté des améliorations ici et là. La semaine dernière, j’ai réussi à le faire fonctionner sur l’Apple TV qui, comme on le voit ici, fonctionne parfaitement avec le patch pour 60 images par seconde et en plein écran. Notez que ce programme fonctionne en natif sur l’Apple TV et n’utilise aucune émulation grâce au projet de décompilation sm64 et à sm64ex.