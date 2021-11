Le casque AR/VR d’Apple ne subira pas les valses hésitations du projet Apple Car. Si l’on en croit en effet l’analyste de Morgan Stanley, Apple serait tout près d’accoucher de la version finale de son casque VR/AR, un modèle qui serait le fruit de nombreuses années de travail et de recherche. Morgan Stanley base en partie ses affirmations sur la multiplication des dépôts de brevets relatifs à la VR, qui semble faire écho à la sortie d’autres produits iconiques (Apple Watch, iPhone).

De fait, les indices s’accumulent, entre les dépôts de brevets en grand nombre, les déclarations de Tim Cook sur les bienfaits des technologies AR, sans oublier un contexte beaucoup plus favorable aujourd’hui qu’il ne l’était il y a 5 ans à peine. En 2021, le marché de la VR n’est plus un marché d’ultra niche et compte désormais près de 40 millions d’utilisateurs au global (PCVR, Oculus Quest, PSVR et autres). Le lancement d’un casque VR signé Apple aura un écho médiatique forcément beaucoup plus large en 2022, et Apple a besoin de ce buzz médiatique pour écouler ses produits.

Le premier casque VR/AR d’Apple serait dévoile fin 2022 selon les rumeurs, la commercialisation étant probablement fixée à la toute fin 2022 ou au début de l’année 2023.