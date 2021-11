Réveillez l’Indiana Jones qui sommeille en vous, et pour la gloire de l’archéologie… allez piller des trésors cachés dans des temples anciens (quoi, ce n’est pas ce que fait Indy ?). Rob Riches (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) est un jeu d’aventure-puzzle en 3D isométrique (que de souvenirs !) qui demandera de se remuer un peu le cortex. Les temples à explorer piller sont en effet truffés de pièges, des pièges que l’on déjoue le plus souvent en poussant, tirant ou appuyant à bon escient sur tout un tas d’objets à disposition (gros rochers, boutons, levier, dalle mobile, etc.).



Le gameplay est vraiment simple à prendre en main, et la qualité de la DA (le pilleur de temples a l’air tout gentil ici) donne envie de s’aventurer jusqu’à la prochaine zone de jeu. 100 niveaux sont disponibles, répartis sur trois temples Egyptien, Viking et Maya. Une bonne pioche (notez le jeu de mot).