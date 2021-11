Apple a mis en ligne une nouvelle vidéo, A Dozen Eggs, qui a été tournée avec un iPhone 13 Pro par Michel Gondry. Le réalisateur français avait déjà collaboré avec Apple pour un court-métrage ayant pour nom Détour, qui avait été lui aussi tourné avec un iPhone.

Une nouvelle vidéo de Michel Gondry avec l’iPhone 13 Pro

La vidéo du jour est beaucoup plus courte, elle dure une minute, là où le court métrage durait 10 minutes de plus. La vidéo se concentre sur les œufs dans divers cadres et situations fantaisistes, et se termine par une prise de vue de poules. Tout le contenu a été tourné avec un iPhone 13 Pro. L’histoire ne dit pas comment a été éditée la vidéo. On peut se douter qu’un Mac a été utilisé.

Cette vidéo fait partie de la campagne Shot on iPhone. Elle permet de mettre en avant la qualité photo et vidéo des téléphones d’Apple. Les contenus sont généralement publiés sur la chaîne YouTube du fabricant. Il y a également des photos relayées sur le compte Instagram d’Apple. Apple espère que les photos et vidéos vont donner envie aux internautes d’acheter ses iPhone, au vu de la qualité des clichés.

Concernant la vidéo A Dozen Eggs de Michel Gondry, il est possible qu’elle passe à la télévision sous forme de publicité de 30 secondes.