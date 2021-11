L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro ont le même processeur, mais le premier a 4 Go de RAM et le second en a 6. Aussi, le premier a quatre cœurs pour la puce graphique, contre cinq pour le second. Voit-on une différence au quotidien ? Une vidéo de PhoneBuff fait la comparaison.

Un comparatif des iPhone 13 et de la RAM

Le premier test entre l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro consiste à ouvrir une même série d’applications. Une fois qu’une application est complément chargée, on peut passer à la suivante. Il y a 16 applications ici et les deux téléphones ont mis le même temps, à savoir 1 minute et 57 secondes.

Vient ensuite le second test qui consiste à ouvrir exactement les mêmes applications afin de voir si elles sont toujours dans le multitâche ou si elles doivent se recharger. La RAM entre en jeu ici et les 6 Go de l’iPhone 13 Pro vont aider. Le téléphone a mis 44 secondes pour tout ouvrir, contre 1 minute et 5 secondes pour le modèle standard. En combinant les deux tests, l’iPhone 13 a mis 3 minutes et 3 secondes, là où le modèle Pro a mis 2 minutes et 41 secondes.

Le fait que l’iPhone 13 Pro soit plus rapide n’est en soi pas une surprise. Après tout, il dispose de 2 Go de RAM supplémentaires. L’intérêt ici était surtout de voir quelle était la différence avec le modèle standard.