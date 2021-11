Pako commence à se taille une jolie réputation sur mobile. Il faut dire que ce type de jeu de poursuite – des mini voitures qui font des trucs de dingues en tentant d’échapper à la police, comme de combattre des boss par exemple – n’a pas vraiment d’équivalent sur iOS. Les amateurs de WTF automobiles seront ainsi ravis d’apprendre que le troisième opus de la franchise, encore plus débridé (c’est peu de le dire) s’annonce pour très bientôt sur nos iPhone.

Pako 3 ressemble toujours plus à un micro-machines sous amphétamines avec des épreuves que l’on imaginait pas vraiment conduire (hum…) avec des véhicules : plateformes, shoot, battle royale, combat contre des boss, il y a de tout et du n’importe quoi dans ce Pako 3, et c’est aussi la raison pour laquelle ce titre tient une place aussi chère dans nos petit cœurs de gamers… Quant à la DA en low poly, c’est toujours une franche réussite. Pako 3 sera disponible dans l’App Store le 2 décembre prochain. Le jeu peut être précommandé à cette adresse.