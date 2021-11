Apple vient de signer un bail de 7 ans pour la construction de nouveaux locaux tout proches de son centre de Recherche situé en Israël (dans la localité d’Herzliya Pituach). Cette extension du centre de R&D serait principalement destinée à offrir plus d’espaces de travail lors de l’arrivée programmée de nouveaux ingénieurs/chercheurs. Au final, le nouveau bâtiment offrira une surface exploitable de 44 000 m2, sans oublier 650 places de parking, mais on ne sait pas encore si Apple louera l’intégralité de la bâtisse ou se contentera des locaux correspondant au volume de nouveaux arrivants.

Le site d’origine du centre de recherche accueille déjà 800 employés travaillant pour Anobit (un fabricant de puces mémoire Flash) et PrimeSense, deux sociétés dont Apple est le propriétaire. D’une façon générale, on note qu’Apple a quadruplé ses investissements en R&D sur les 10 dernières années (jusqu’à 15 milliards de dollars l’an dernier), de quoi assurer la bonne marche des nouveaux projets en cours (Apple Car, Apple Glass, Apple Silicon, etc.).