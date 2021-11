A l’instar de l’iPad ou de l’iPhone, le Mac peut être utilisé pour la consommation de contenus médias, le jeux ou la création musicale/sonore. Vous trouvez que le son qui sort de votre Mac manque un peu de pêche ou de relief sonore ? Il y a une application pour ça : Boom 3D ( 42,99 euros 10,49€ pour le Black Friday– Mac & Windows – version d’essai de 30 jours) est un amplificateur audio qui bénéficie d’une technologie brevetée permettant de recréer un son Surround 3D à partir de (presque) n’importe quelle source… et qui fonctionne avec n’importe quel casque ! A vous les joies de la spatialisation sonore, qui apporte un énorme « plus » sur le films, les séries, les concerts… ou sur la musique que vous créez vous même sur votre Mac.

Boom 3D va bien au delà de cette seule fonction Surround 3D particulièrement spectaculaire : l’amplificateur est accompagné d’un égaliseur qui permet d’optimiser à votre goût le rendu sonore du Mac. On dispose ainsi d’un contrôle total sur les graves, les médiums et les aigus, et ce en toute simplicité grâce au curseur d’intensité. Idéal pour se mitonner aux petits oignons un rendu et une ambiance sonore correspondant au mieux au style de musique à l’écoute. Les plus curieux pourront expérimenter des effets audio intégrés, qui peuvent changer du tout au tout l’ambiance et le rendu d’une même source sonore. Ludique et fascinant.

L’utilisateur peut aussi contrôler le volume de chaque application et non seulement de l’ensemble du système, et dispos d’une option de contrôle sans fil (Boom Remote) qui permet de piloter le logiciel à partir de son iPhone ou de son iPad. Il est même possible de lancer à distance la lecture de morceaux ou de vidéos à partir d’une multitude de logiciels (Spotify, VLC, QuickTime et iTunes). La fonction Controlled Boost permet de s’assurer que l’augmentation du volume sonore ne se fasse pas au détriment des réglages de l’égaliseur et de l’équilibre sonore de l’ensemble. Une fois l’optimisation sonore (via l’égaliseur) et le volume choisis pour le Mac, ces paramètres resteront inchangé à chaque redémarrage de l’ordinateur. Vraiment pratique.

Cerise sur le HP, le logiciel Boom 3D dispose d’un lecteur audio de qualité (création de playlists possible) et d’une radio permettant d’accéder à 20 000 stations de radio locales basées dans près de 120 pays ! Et bien évidemment, les réglages sonores de Boom 3D s’appliquent à ces stations de radio.

Bref, que vous soyez un utilisateur plutôt tourné vers la consommation de films et de séries, l’écoute musicale (ou de radios en ligne) ou bien encore les jeux vidéo (oui, on peut jouer sur Mac), Boom 3D ( 42,99 euros 10,49€ pour le Black Friday– Mac & Windows – version d’essai de 30 jours) deviendra vite le compagnon indispensable de votre Mac/PC Windows. C’est un logiciel complet et performant qui n’oublie pas de rester simple à utiliser, y compris par le pur profane qui n’a jamais touché un véritable ampli de sa vie…

L’editeur du logiciel propose en plus une apps iOS et Android compagnon gratuite au téléchargement (avec des achats intégrés en promo pendant la periode du Black Friday). Il s’agit d’un player permettant de regler finement les musiques avec un amplificateur de basse, un égaliseur 16 bandes personnalisable et des préréglages faits à la main. Vous pouvez également profiter de la magie du son Surround 3D et sentir vos morceaux prendre vie sur n’importe quel casque d’écoute.

