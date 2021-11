Le jeu un brin culte Terraria (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad) bénéficie aujourd’hui d’une mise à jour d’importance… uniquement disponible sur la version PC du jeu. Cette mise à jour ajoute au jeu édité par 505 Games les personnages d’un autre jeu, Don’t Starve Together, un « survival-gestion » très populaire aux graphismes proches de l’illustration animée. L’extension An Eye For An Eye (ou « œil pour œil » en bon français) est donc un cross over qui réunit deux univers de jeux, un croissement à priori improbable et qui pourtant semble très bien fonctionner à l’écran.



La bonne nouvelle ? Ce cross over sera bientôt disponible aussi pour les consoles… et pour les plateformes mobiles (iOS et Android donc) ! On notera enfin que Don’t Starve Together est aussi présent dans l’App Store et dans le service par abonnement Apple Arcade (c’est vraiment un super jeu, jetez vous dessus).